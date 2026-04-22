Chivu e Calhanoglu i due no che hanno cambiato la storia di questa Inter | col Como la prova conclamata – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Durante la stagione, due giocatori hanno rifiutato di trasferirsi all'Inter, influenzando le scelte del club. Di fronte alla richiesta di acquisto, uno dei due ha deciso di non unirsi alla squadra, mentre l’altro ha declinato l’offerta durante il mercato estivo. La partita contro il Como ha rappresentato una dimostrazione delle decisioni prese in estate e delle conseguenze di queste scelte.

di Giuseppe Colicchia Chivu e Calhanoglu, i due “no” che hanno cambiato la storia di questa Inter: col Como la prova conclamata che in estate il club aveva ragione. Ci sono stagioni che cambiano per un dettaglio, una decisione, un bivio imboccato nel momento giusto. In casa Inter, le sliding doors di questa annata sembrano essere soprattutto due. La prima riguarda la panchina. Dopo l’addio di Simone Inzaghi successivo alla delusione europea, il club si è trovato davanti alla necessità di scegliere una nuova guida tecnica. Il primo nome nella lista era quello dello stesso Cesc Fabregas che ieri ha fatto vedere i sorci veri ai nerazzurri in semifinale di Coppa Italia col suo Como: tuttavia, nonostante il blitz di Ausilio a Londra per convincerlo, la risposta del tecnico spagnolo fu negativa.🔗 Leggi su Internews24.com

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