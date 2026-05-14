Nella stagione di calcio, l’Inter ha ottenuto un risultato che rappresenta il secondo successo consecutivo in una competizione importante. La squadra ha dimostrato di avere le qualità necessarie per affrontare con convinzione e determinazione le sfide sul campo. Questo risultato si inserisce in un percorso di crescita e di consolidamento delle prestazioni, evidenziando la capacità del gruppo di mantenere alta l’attenzione e di reagire alle pressioni.

. C’è un momento, nella vita di una squadra, in cui tutto si allinea: il talento, la fame, la maturità, la capacità di soffrire e quella di colpire. L’Inter di Cristian Chivu ha vissuto esattamente questo tipo di stagione, una di quelle che restano negli archivi e nella memoria collettiva. La Coppa Italia, sollevata all’Olimpico dopo un 2-0 netto contro la Lazio, non è solo un trofeo: è il sigillo finale di un percorso che vale il double, la certificazione definitiva di una superiorità costruita settimana dopo settimana, partita dopo partita, scelta dopo scelta. La finale è stata l’immagine perfetta di questa Inter: solida, feroce, lucida. Il vantaggio arriva presto, su un corner di Dimarco che Marusic trasforma in un autogol pesantissimo, quasi simbolico: la pressione nerazzurra che piega l’avversario prima ancora che possa reagire.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Inter, il double è servito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAZIO - INTER 0-2: Il Doblete è servito! CAMPIONI

Notizie correlate

Inter, il double è servito: dopo lo scudetto arriva anche la Coppa ItaliaRoma, 13 maggio 2026 – L’Inter alza la Coppa Italia allo Stadio Olimpico e chiude un’altra notte da grande squadra.

Inter-Vicario: l’assalto per il dopo Sommer è servitoL’Inter ha già tracciato la rotta per la propria porta in vista della stagione 2026-2027, identificando in Guglielmo Vicario il profilo ideale per...

Temi più discussi: L'Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurra; Lazio-Inter 0-2, ai nerazzurri la decima Coppa Italia e il 'double'; Lazio-Inter, la diretta dall'Olimpico; Inter, il double è servito: dopo lo scudetto arriva anche la Coppa Italia.

#Inter, una ciliegina di nome Double. Dopo Mourinho c'è #Chivu, nel segno del 10 x.com

Inter pigliatutto, Coppa Italia e scudetto: Chivu firma il double per la storiaNella notte dell'Olimpico, sotto i riflettori di una Roma che si è fermata a guardare, l'Inter ha scritto un'altra pagina della sua storia. tuttomercatoweb.com

L’Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurraLe uniche due volte in cui i nerazzurri avevano completato il double sono il 2006 (con lo scudetto vinto dopo Calciopoli) e nel 2010, anno del Triplete ... ilfattoquotidiano.it