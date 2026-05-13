Inter il double è servito | dopo lo scudetto arriva anche la Coppa Italia

L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, aggiungendo un altro trofeo alla propria stagione. La squadra ha conquistato il trofeo dopo aver battuto gli avversari in una partita combattuta, chiudendo così un percorso di successi iniziato con lo scudetto. La vittoria è stata celebrata dai tifosi e dalla società, che hanno seguito con entusiasmo l'intera competizione.

Roma, 13 maggio 2026 – L’Inter alza la Coppa Italia allo Stadio Olimpico e chiude un’altra notte da grande squadra. I nerazzurri battono la Lazio 2-0 nella finale di Roma e conquistano il trofeo grazie a un primo tempo di forza, lucidità e cinismo. A decidere la partita sono l’autogol di Adam Marusic al 14’ e la rete di Lautaro Martinez al 35’. Per la squadra di Cristian Chivu è un successo pesante, che arriva dopo la conquista dello scudetto e completa il doblete nazionale. L’Inter mette così in bacheca la decima Coppa Italia della sua storia, confermando la propria superiorità in una stagione dominata in Italia. Marusic sfortunato, poi Lautaro chiude i conti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER da Scudetto, GASP-RANIERI e critiche a CESC e MAX

Notizie correlate

Inter, dopo lo scudetto anche la Coppa ItaliaUn anno dopo le lacrime di Monaco e i colpi beffardi di Pedro, un anno dopo lo choc di arrivare a un passo da tutto per stringere niente, dopo...

Leggi anche: L'Inter fa il doblete, dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia

Temi più discussi: Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia; Coppa Italia: Chivu vede il Double, nerazzurri campioni a 1,30; Coppa Italia: Lazio-Inter, la conferenza stampa di Chivu e Lautaro Martinez Video; Finale di Coppa Italia, Lazio-Inter quattro giorni dopo. Sarri: No a un’altra prestazione del c...

L’Inter è solo la seconda squadra nella storia a vincere almeno 10 volte la Coppa Italia, dopo la Juventus (15), e ha centrato il terzo double della sua storia dopo 2005/06 e 2009/10. Élite. Fonte: @OptaPaolo #SpaceInter | #InterFC x.com

L’Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurraLe uniche due volte in cui i nerazzurri avevano completato il double sono il 2006 (con lo scudetto vinto dopo Calciopoli) e nel 2010, anno del Triplete ... ilfattoquotidiano.it

Lazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: due regali e la coppa è nerazzurra, le dichiarazioniAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com