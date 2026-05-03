L'Inter ha deciso di puntare su Guglielmo Vicario come possibile sostituto di Yann Sommer per la prossima stagione. La società ha già iniziato a pianificare il futuro, considerando il portiere come il profilo più adatto a rafforzare la rosa in vista della stagione 2026-2027. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, mentre il club si prepara a definire i dettagli dell’eventuale accordo.

L’ Inter ha già tracciato la rotta per la propria porta in vista della stagione 2026-2027, identificando in Guglielmo Vicario il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Il portiere svizzero, pilastro delle ultime annate, sembra ormai destinato a un addio o, nella più remota delle ipotesi, a un ridimensionamento nel ruolo di dodicesimo, lasciando campo libero alla missione della dirigenza per garantire a Cristian Chivu un nuovo numero uno di spessore internazionale. Secondo quanto raccolto dalla redazione de L’Interista, il club nerazzurro avrebbe rotto gli indugi, mettendo l’estremo difensore friulano in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione estiva di mercato.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Vicario: l’assalto per il dopo Sommer è servito

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