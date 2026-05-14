Inter | gli orari e dove vedere oggi in tv la finale di Coppa Italia

Oggi alle ore 20.45 si disputerà in Italia la finale di Coppa Italia, con la partita che sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida si svolgerà allo stadio di Roma e sarà visibile sui principali canali sportivi nazionali. La finale mette in palio il trofeo della coppa nazionale, con le due squadre che si contendono il titolo in un match che si preannuncia emozionante. L’evento interessa molti appassionati di calcio, pronti a seguire l’incontro in TV o in streaming.

2026-05-13 09:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: IL Coppa Italia Cala il sipario con un finale acuto olimpico Di Roma. lazio E Inter Si incontrano in un duello con obiettivi diversi: I romani cercano di salvare la stagione con un titolo e un posto europeo mentre il nerazzurri vogliono aggiungi un’altra bevanda a un corso in cui hanno già conquistato il Scudo. IL lazio Arriva senza nulla in palio in campionato e con la testa puntata su questa finale. L’insieme di Maurizio Sarri È nono A 14 punti del Como che segna le posizioni di Conferenza e proviene da perdere precisamente prima del Inter di 0-3 lo scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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