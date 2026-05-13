Lazio Inter streaming e diretta tv | dove vedere la finale di Coppa Italia

Stasera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, si svolge la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita, valida per la stagione 2025-2026, sarà trasmessa in diretta sia in streaming che in televisione. Le formazioni probabili sono state rese note e la sfida rappresenta un momento culminante del torneo nazionale.

Lazio Inter streaming live, tv e probabili formazioni della finale di Coppa Italia. LAZIO INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21 Lazio e Inter scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per la finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Lazio Inter in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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