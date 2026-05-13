Lazio-Inter stasera | dove vedere la finale di Coppa Italia in TV o streaming

Stasera si disputa la finale di Coppa Italia all'Olimpico tra Lazio e Inter. La partita avrà inizio nel tardo pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming online. Sono state comunicate le probabili formazioni delle due squadre, mentre gli appassionati possono seguire l’evento tramite i canali ufficiali e le piattaforme digitali. L’attesa è alta tra i tifosi, pronti a seguire l’incontro fino al fischio finale.

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia all'Olimpico: orario del match, diretta TV, streaming e probabili formazioni della sfida tra Lazio e Inter. Mercoledì 13 maggio, il calcio italiano si ferma per l'ultimo atto della 79ª edizione della Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Inter, un incrocio che promette scintille tra due squadre dagli stati d'animo opposti ma con un unico obiettivo: alzare la coppa al cielo. I nerazzurri di Cristian Chivu, freschi campioni d'Italia dopo la conquista del 21° scudetto, puntano al "double" nazionale per coronare una stagione trionfale. Dall'altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri vede in questa finale l'occasione del riscatto: una vittoria non solo porterebbe un trofeo in bacheca, ma garantirebbe il pass diretto per .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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COMO-INTER 0-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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Questa la probabile anti-Inter che stasera proverà a vincere la Coppa Italia LAZIO 4-3-3 Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Maurizio Sarri #laziopress x.com

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