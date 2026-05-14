Inter è una coppa che vale

L'Inter ha conquistato un trofeo che rappresenta molto per la sua storia, riprendendo un successo doppio come nel 2010, anno in cui ottenne anche la vittoria in Champions League sotto la guida di Mourinho. Oltre alla coppa internazionale, la squadra ha portato a casa anche la Coppa Italia, arricchendo il proprio palmarès con un'altra vittoria significativa. La vittoria si aggiunge alle imprese già realizzate negli ultimi anni.

Double come nel 2010 (quando arrivò anche il tris con la Champions grazie a Mourinho) e Coppa Italia della stella. Senza il neo europeo del Bodo, si parlerebbe di stagione perfetta per l'Inter. E per Cristian Chivu, che imita il maestro portoghese infilando una doppietta storica alla prima stagione intera fra i professionisti. Con tanto di rinnovo del contratto fino al 2028 (e adeguamento da 2,1 a 3 milioni) pronto da firmare. La curva di fede nerazzurra inneggia al suo condottiero della panchina mentre in campo la squadra fa valere la sua superiorità tecnica. Finisce come quattro giorni prima nell'"amichevole" di campionato, anzi con un gol in meno segnato dalla truppa di Chivu.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Scudetto e Coppa Italia sono una grande impresa di Chivu. Perché l’Inter è sicuramente la squadra italiana più forte da almeno 5 anni, ma portare a casa 2 trofei nella stessa stagione è un successo comunque straordinario. x.com

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