Coppa Italia Inter campione | ecco quanto vale il doblete

L’Inter ha conquistato il secondo trofeo stagionale, vincendo la finale di Coppa Italia contro la Lazio con un risultato di 2-0. La squadra nerazzurra, dopo aver già ottenuto lo scudetto, si è aggiudicata anche la coppa nazionale, portando a casa il doppio titolo. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti e si è conclusa con la vittoria della formazione milanese.

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