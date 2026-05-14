Coppa Italia Inter campione | ecco quanto vale il doblete
L’Inter ha conquistato il secondo trofeo stagionale, vincendo la finale di Coppa Italia contro la Lazio con un risultato di 2-0. La squadra nerazzurra, dopo aver già ottenuto lo scudetto, si è aggiudicata anche la coppa nazionale, portando a casa il doppio titolo. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti e si è conclusa con la vittoria della formazione milanese.
Dopo lo scudetto, l'Inter vince anche la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio. Ma quanto pesa il doblete? Il commento della vicedirettrice de La Gazzetta dello Sport Arianna Ravelli.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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