La vittoria della Coppa Italia comporta un ritorno economico significativo per le squadre coinvolte. La finale si disputa all’Olimpico e, oltre al prestigio, le squadre possono ottenere premi in denaro di varie entità. L'articolo analizza le cifre che l’Inter potrebbe ricevere in caso di successo, considerando i premi ufficiali e altri benefici finanziari legati alla competizione. La somma totale varia in base a diversi fattori, tra cui i bonus stabiliti dal regolamento.

di Alberto Petrosilli Dalla finale dell’Olimpico ai premi complessivi: ecco quanto pesa economicamente la vittoria della Coppa Italia. L’Inter si prepara alla finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico. Oltre al prestigio sportivo e alla possibilità di alzare un altro trofeo, c’è anche un aspetto economico tutt’altro che secondario: la vittoria della competizione garantisce infatti un incasso importante. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il valore definitivo del montepremi dipenderà soprattutto dagli accordi legati ai diritti televisivi internazionali.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, quanto vale vincerla? Le cifre che può incassare l’Inter

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