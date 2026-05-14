Inter e Lazio | guadagni storici nella finale della Coppa Italia 2026
Il 13 maggio 2026, lo Stadio Olimpico di Roma ha accolto la finale della Coppa Italia tra Lazio e Inter. Entrambe le squadre sono arrivate alla partita con risultati che hanno portato a guadagni finanziari mai registrati prima per i rispettivi club. La sfida si è conclusa con la vittoria di una delle due squadre, segnando un momento storico per entrambe dal punto di vista economico. La partita ha attirato un grande pubblico e ha generato un volume di entrate significative per gli organizzatori.
"> Il 13 maggio 2026, il Stadio Olimpico di Roma ha ospitato la finale della Coppa Italia, un evento che ha visto contrapporsi SS Lazio e FC Internazionale. In questa occasione, Nuno Tavares della Lazio ha dato vita a un vibrante incontro, sfidando Danzel Dumfries dell’Inter in una battaglia accesa per il controllo del pallone. La Vittoria di Inter e il Doppio Trofeo. L’Inter si è aggiudicata il titolo di Coppa Italia battendo la Lazio con un punteggio di 2-0, segnando un traguardo significativo: il decimo trofeo della sua storia nella competizione. Le reti decisive sono state un’autorete di Adam Marusic e un gol di Lautaro Martinez, che ha portato alla vittoria del club milanese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
Sullo stesso argomento
Allenamento Inter, sorpresa nella rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Lazio: Thuram in gruppo!Calciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...
Lazio-Inter, finale Coppa Italia: mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della finaleRoma, 11 maggio 2026 – Con il progetto “Road to Zero“, la Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico,...
Temi più discussi: Ricavi Coppa Italia, quanto guadagna la squadra vincitrice; Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia tra Inter e Lazio: tutto sul montepremi; Quanto guadagna il vincitore della Coppa Italia, i premi per la squadra che vince il trofeo; Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia.
Bellissime...? Chi vincerà la Coppa Italia? L’ultima volta che le due squadre hanno vinto il trofeo erano entrambe sotto la guida di Simone Inzaghi... #football #CoppaItalia #InterFc #Sslazio facebook
Inter e Lazio: guadagni storici nella finale della Coppa Italia 2026.L’Inter si è aggiudicata il titolo di Coppa Italia battendo la Lazio con un punteggio di 2-0, segnando un traguardo significativo: il decimo trofeo della sua storia nella competizione. Le reti decisiv ... napolipiu.com
Due regali Lazio e la Coppa Italia è dell'Inter: Chivu, doppietta con lo ScudettoAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com