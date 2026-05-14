Inter e Lazio | guadagni storici nella finale della Coppa Italia 2026

Il 13 maggio 2026, lo Stadio Olimpico di Roma ha accolto la finale della Coppa Italia tra Lazio e Inter. Entrambe le squadre sono arrivate alla partita con risultati che hanno portato a guadagni finanziari mai registrati prima per i rispettivi club. La sfida si è conclusa con la vittoria di una delle due squadre, segnando un momento storico per entrambe dal punto di vista economico. La partita ha attirato un grande pubblico e ha generato un volume di entrate significative per gli organizzatori.

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"> Il 13 maggio 2026, il Stadio Olimpico di Roma ha ospitato la finale della Coppa Italia, un evento che ha visto contrapporsi SS Lazio e FC Internazionale. In questa occasione, Nuno Tavares della Lazio ha dato vita a un vibrante incontro, sfidando Danzel Dumfries dell’Inter in una battaglia accesa per il controllo del pallone. La Vittoria di Inter e il Doppio Trofeo. L’Inter si è aggiudicata il titolo di Coppa Italia battendo la Lazio con un punteggio di 2-0, segnando un traguardo significativo: il decimo trofeo della sua storia nella competizione. Le reti decisive sono state un’autorete di Adam Marusic e un gol di Lautaro Martinez, che ha portato alla vittoria del club milanese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Inter e Lazio: guadagni storici nella finale della Coppa Italia 2026. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Sullo stesso argomento Allenamento Inter, sorpresa nella rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Lazio: Thuram in gruppo!Calciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra... Lazio-Inter, finale Coppa Italia: mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della finaleRoma, 11 maggio 2026 – Con il progetto “Road to Zero“, la Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico,... Temi più discussi: Ricavi Coppa Italia, quanto guadagna la squadra vincitrice; Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia tra Inter e Lazio: tutto sul montepremi; Quanto guadagna il vincitore della Coppa Italia, i premi per la squadra che vince il trofeo; Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia. Inter e Lazio: guadagni storici nella finale della Coppa Italia 2026.L’Inter si è aggiudicata il titolo di Coppa Italia battendo la Lazio con un punteggio di 2-0, segnando un traguardo significativo: il decimo trofeo della sua storia nella competizione. Le reti decisiv ... napolipiu.com Due regali Lazio e la Coppa Italia è dell'Inter: Chivu, doppietta con lo ScudettoAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com