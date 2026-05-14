L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia all'Olimpico, battendo la Lazio con un punteggio di 2-0 davanti a un pubblico numeroso e festante. Questa vittoria rappresenta il secondo trofeo della stagione per i nerazzurri, che avevano già conquistato lo scudetto. Durante la partita, Nek si è esibito, mentre l’allenatore della Lazio ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo al derby, dichiarando di non presentarsi.

L’Inter trionfa all’Olimpico. Inter ancora sul tetto d’Italia. Dopo lo scudetto, i nerazzurri conquistano anche la decima Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico gremito e colorato di nerazzurro. Clima di festa aperto dall’applaudita esecuzione di Nek dell’inno di Mameli, accompagnato dalla Banda musicale della Guardia di Finanza. davanti a 60mila persone. Consensi per l’artista emiliano dopo le polemiche degli anni scorsi tra stecche e interpretazioni fuori dagli schemi. La squadra di Christian Chivu domina la finale praticamente dall’inizio alla fine, approfittando delle clamorose disattenzioni biancocelesti e mettendo in bacheca un altro trofeo in una stagione da incorniciare.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Inter da urlo, è double: Lazio ko in finale di Coppa Italia, Nek convince. E Sarri esplode sul derby: ‘Io non mi presenterei’

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Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

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