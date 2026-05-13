Sarri non le manda a dire dopo Lazio Inter | Derby? Se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha commentato con toni diretti la prestazione della squadra nel derby. Ha detto che, se fosse il presidente, non presenterebbe nemmeno la formazione per l'importante match, esprimendo così una forte delusione per l’esito della partita. Le sue parole sono arrivate a margine della partita, senza filtri né compromessi.

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