Sarri dopo Lazio-Inter | Derby di domenica? Io non mi presento

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter nella finale di Coppa Italia, l’allenatore della Lazio si mostra visibilmente deluso e afferma di non voler partecipare al derby in programma domenica. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Sport Mediaset, poche ore dopo il match. La sua reazione evidenzia l’amarezza per l’esito della partita e la decisione di non scendere in campo nel confronto con i rivali cittadini.

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