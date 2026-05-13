Sarri dopo Lazio-Inter | Derby di domenica? Io non mi presento
Dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter nella finale di Coppa Italia, l’allenatore della Lazio si mostra visibilmente deluso e afferma di non voler partecipare al derby in programma domenica. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Sport Mediaset, poche ore dopo il match. La sua reazione evidenzia l’amarezza per l’esito della partita e la decisione di non scendere in campo nel confronto con i rivali cittadini.
E’ un Maurizio Sarri arrabbiato quello che si presenta ai microfoni di Sport Mediaset al termine della finale di Coppa Italia persa dalla Lazio contro l’ Inter con il risultato di 0-2. Oltre ad affrontare i temi legati alla gara appena conclusa, il tecnico biancoceleste sottolinea le proprie impressioni rispetto alla decisione della Lega Serie A di presentare ricorso rispetto alla decisione di posticipare il prossimo derby della Capitale a lunedì 18 maggio: “Se si gioca di domenica a mezzogiorno io non mi presento!”. Questo l’esordio di un Sarri visibilmente irrigidito sulla questione. Tecnico che poi ammette: “Se fossi io il Presidente prenderei un punto di penalizzazione e non mi presenterei alla sfida se si giocasse di domenica in pieno maggio alle 12:30.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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