Inter da leggenda | decima Coppa Italia e Doblete firmato Chivu

Nella storia recente dell'inter, una partita contro il Como in Coppa Italia ha segnato un momento decisivo, portando alla conquista della decima Coppa Italia e al primo doppio trofeo firmato dall’allenatore. La rimonta, che ha visto l’inter ribaltare il punteggio, ha rappresentato una svolta significativa per il club. Questa vittoria ha portato a un doppio successo che resterà nella memoria dei tifosi e ha rafforzato il percorso della squadra in quella stagione.

di Alberto Petrosilli La rimonta col Como in Coppa Italia è stata quella che ha cambiato tutto: così è arrivato il doblete di Cristian Chivu. L’Inter ha conquistato la decima Coppa Italia della propria storia, completando anche uno straordinario Doblete. Un trionfo costruito passo dopo passo dalla squadra guidata da Cristian Chivu, capace di eliminare Venezia, Torino e soprattutto il Como, avversario della sfida simbolo dell’intera cavalcata nerazzurra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il momento decisivo della competizione è arrivato proprio nella semifinale contro la formazione allenata da Cesc Fàbregas. Dopo lo 0-0 dell’andata, a San Siro sembrava tutto compromesso quando Da Cunha ha firmato il momentaneo 2-0 per il Como a inizio ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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stiamo vedendo una leggenda dell'Inter nascere sotto i nostri occhi, certe volte non ce ne rendiamo conto, giocatore sottovalutatissimo x.com

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