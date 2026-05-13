Lazio Inter 0-2 | finisce qui è doblete nerazzurro! Decima Coppa Italia della storia

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21, all’Olimpico di Roma, si è disputata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Inter per 2-0, portando a casa il decimo trofeo nella storia del club. La gara ha visto i nerazzurri ottenere il risultato finale e conquistare il titolo, mentre i biancocelesti hanno cercato di reagire senza riuscirci.

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di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com

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LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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