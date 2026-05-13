Lazio Inter 0-2 | finisce qui è doblete nerazzurro! Decima Coppa Italia della storia

Alle 21, all’Olimpico di Roma, si è disputata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Inter per 2-0, portando a casa il decimo trofeo nella storia del club. La gara ha visto i nerazzurri ottenere il risultato finale e conquistare il titolo, mentre i biancocelesti hanno cercato di reagire senza riuscirci.

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