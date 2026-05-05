Intelligenza Artificiale | un nuovo Umanesimo? | dibattito al Duomo

Lunedì 11 maggio si terrà al Duomo di Santa Maria Capua Vetere un dibattito dedicato al tema dell'intelligenza artificiale e alla sua possibile relazione con un nuovo modello di umanesimo. L'incontro coinvolgerà diversi relatori e sarà aperto al pubblico interessato a discutere delle implicazioni di questa tecnologia. La discussione si concentrerà sulle sfide e le opportunità che l'intelligenza artificiale presenta nel contesto sociale e culturale.

Lunedì 11 maggio al Duomo di Santa Maria Capua Vetere si svolgerà un interessante incontro su “Intelligenza Artificiale: un nuovo Umanesimo?”.Dopo i saluti di don Agostino Porreca, parroco e direttore dell’Ufficio Catechistico di Capua, e della presidente Acli Agnese Puggioni, l’evento, in.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Algoritmi e discriminazione: al Suor Orsola Benincasa dibattito su Intelligenza Artificiale e inclusioneL’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti li conosciamo bene?... A Sanremo Dargen D’Amico accende il dibattito su verità e intelligenza artificialeNel corso della conferenza stampa al Festival di Sanremo, Dargen D’Amico ha sviluppato un’analisi approfondita e a tratti pungente sul legame tra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intelligenza artificiale responsabile: tre nuovi corsi online gratuiti su privacy, equità e trasparenza dell'AI; Farmaci e dispositivi medici: a Pavia un centro studi sull’Intelligenza artificiale; Marco Ventoruzzo: l'intelligenza artificiale nei servizi finanziari; L’intelligenza artificiale accelera la guerra, ma ne complica il controllo: l’uso dell’AI nell’operazione Epic Fury. L’Italia vara il primo standard europeo sui profili professionali nell’intelligenza artificiale: cosa è previsto con 12 nuove professioniLa norma UNI 11621-8:2026 definisce dodici figure professionali per l’ecosistema AI, dal Chief AI Officer al Research Scientist, in coerenza con l’AI Act europeo e la legislazione nazionale ... orizzontescuola.it Intelligenza artificiale e call center, così la nuova generazione di «agenti» risolve i problemi: il caso di indigo.aiBanche, utility, assicurazioni passano dai vecchi call center alle nuove modalità gestite con l’intelligenza artificiale. Il caso di indigo.ai: «Il rischio per le aziende? Stare ferme» ... corriere.it Nell'immagine, frutto dell'intelligenza artificiale, si vede un gruppo di giovani tifosi nerazzurri intenti a bruciare la maglia del Napoli - facebook.com facebook Manifesto Gtalk 2026: tutela dei minori, age verification e intelligenza artificiale x.com