Insulti e profili hackerati Le denunce di Ceccarelli e Valenti
Nelle ultime settimane, sui social si sono intensificati gli attacchi tra i candidati, con insulti rivolti pubblicamente e profili hackerati. Entrambi i protagonisti della campagna elettorale hanno presentato denunce ufficiali, segnalando comportamenti dannosi e violazioni della loro presenza online. Le polemiche sono diventate parte integrante del dibattito politico digitale, con commenti che spesso superano i limiti della cortesia e del rispetto. I fatti vengono segnalati alle autorità competenti, che stanno indagando sugli episodi.
È sui social che i toni della campagna elettorale si infiammano davvero. Insulti, commenti al veleno e, addirittura, profili violati. Vittime di quanto detto, nelle ultime ore, sono il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli e Maya Clara Valenti, candidata all'assise cittadina con la lista Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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