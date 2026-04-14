Profili Booking hackerati quali dati hanno rubato | cosa devono fare gli utenti

Un attacco informatico ha colpito la piattaforma di prenotazioni online, compromettendo alcuni profili degli utenti. Sono stati sottratti dati che includono informazioni personali e dettagli delle prenotazioni effettuate sulla piattaforma. Gli utenti coinvolti sono stati avvisati di adottare misure di sicurezza e di monitorare eventuali attività sospette sui loro account. La società ha avviato verifiche per verificare l’entità dell’incidente e rafforzare i sistemi di protezione.

Un attacco informatico ha colpito Booking.com, piattaforma utilizzata per le prenotazioni online di viaggi e soggiorni. A confermare l’accaduto è stata la stessa società, che ha inviato una comunicazione ufficiale ai clienti per informarli di un accesso non autorizzato ad alcune informazioni personali. Nel messaggio si legge: “In Booking.com ci impegniamo a garantire la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri ospiti. In questo spirito, ti scriviamo per informarti che terze parti non autorizzate potrebbero essere riuscite ad accedere ad alcune informazioni relative alla tua prenotazione”. La società ha quindi avvisato gli utenti coinvolti, spiegando che l’episodio riguarda dati collegati alle prenotazioni e non l’intero sistema.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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