Ingegneri Ordine spaccato | Le nostre idee per cambiare

Il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia sta per affrontare un rinnovamento importante, con la possibilità di cambiamenti significativi nelle sua composizione. Le discussioni interne riguardano nuove proposte e idee per modificare le modalità di gestione e rappresentanza dell’ente. La situazione, ancora in evoluzione, coinvolge diversi membri e osservatori interessati alle future decisioni. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata per l’insediamento del nuovo consiglio.

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