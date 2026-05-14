Ingegneri Ordine spaccato | Le nostre idee per cambiare
Il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia sta per affrontare un rinnovamento importante, con la possibilità di cambiamenti significativi nelle sua composizione. Le discussioni interne riguardano nuove proposte e idee per modificare le modalità di gestione e rappresentanza dell’ente. La situazione, ancora in evoluzione, coinvolge diversi membri e osservatori interessati alle future decisioni. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata per l’insediamento del nuovo consiglio.
Si preannuncia un rinnovo senza precedenti per il consiglio dell‘Ordine degli Ingegneri della provincia. Dopo anni di sostanziale continuità, la categoria si presenta all‘appuntamento elettorale con una profonda spaccatura interna che vede il consiglio uscente diviso esattamente a metà. Due le liste contrapposte che si contenderanno la guida dell‘Ordine. A guidare le due compagini sono l‘ingegnere Diego Franzoni e l‘ingegnere Raffaele Solustri (capolista di " Ingegneri Insieme "). Ingegner Franzoni, la vostra lista " Prospettive " punta molto sul concetto di comunità professionale. Qual è il metodo di lavoro che proponete per il quadriennio 2026-2030? "Il nostro programma si basa su tre cardini: creatività, realizzabilità e sostenibilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR!
Notizie correlate
Leggi anche: "Una strada la troviamo sempre": l'Ordine degli Ingegneri di Perugia apre le porte agli studenti
Francesca, Cecilia e Genny rilanciano le aziende di famiglia tra le colline colpite dalle frane: “Le nostre idee vincenti”Ravenna, 10 aprile 2026 – A causa delle frane che nel maggio del 2023 hanno sconvolto l’assetto idrogeologico dell’area collinare a monte di Casola...
Si parla di: Ingegneri, Ordine spaccato: Le nostre idee per cambiare.
Cosenza, scontro sulle elezioni degli ingegneri: «Dubbi sulla regolarità delle candidature»Il gruppo Opportunità Innovazione Connessione contesta una presunta anticipazione nella presentazione delle candidature della lista 15 Duepuntozero ... cosenzachannel.it
Ordine degli Ingegneri, la squadra di Saccà punta sul rinnovamento: Serve un cambio di passoPresentata la lista dei 15 candidati per le elezioni del 13 e 14 maggio. Al centro del programma l’apertura alle nuove frontiere della professione: informatica, energia, automazione e innovazione tecn ... catanzaroinforma.it