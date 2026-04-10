Nel maggio del 2023, le frane hanno causato profonde alterazioni nell’assetto idrogeologico delle colline a monte di Casola Valsenio, compromettendo le attività agricole locali. In questo scenario, tre imprenditrici familiari hanno deciso di rilanciare le aziende di famiglia, proponendo nuove idee e strategie per riprendere il lavoro nelle terre colpite. La loro iniziativa mira a trovare soluzioni pratiche per superare le difficoltà derivanti dai danni ambientali.

Ravenna, 10 aprile 2026 – A causa delle frane che nel maggio del 2023 hanno sconvolto l’assetto idrogeologico dell’area collinare a monte di Casola Valsenio, l’ agricoltura non è più quella di prima. Tra gli aspetti negativi ne spiccano alcuni positivi per iniziativa di tre giovani donne che hanno trovato nell’azienda agricola di famiglia la loro strada professionale. Francesca, il castagneto e la vendita online. Cominciando dalla 29enne Francesca Pifferi laureata in tecnologia alimentare, impegnata nell’azienda di famiglia a Valdrio, sul confine con la Toscana. "Il maltempo del 2023 – spiega – ha provocato lo scivolamento e la perdita di due o tre ettari di castagneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesca, Cecilia e Genny rilanciano le aziende di famiglia tra le colline colpite dalle frane: “Le nostre idee vincenti”

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Si parla di: C’è chi resiste tra le colline colpite dalle frane.

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