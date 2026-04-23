Una strada la troviamo sempre | l' Ordine degli Ingegneri di Perugia apre le porte agli studenti

L’Ordine degli Ingegneri di Perugia ha ospitato un seminario rivolto agli studenti, intitolato “Dall’idea alla realtà”. Durante l’evento, il presidente dell’Ordine ha affermato che “quando si diventa ingegneri, una soluzione ai problemi si trova sempre”. La sessione ha coinvolto giovani interessati a conoscere le modalità di trasformazione delle idee in progetti concreti e soluzioni pratiche.

“Quando si diventa ingegneri, una soluzione ai problemi si trova sempre”. Così il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, Gianluca Fagotti, rivolgendosi agli studenti che hanno preso parte al seminario formativo “Dall’idea alla realtà. L’arte di costruire il futuro. Le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Sanpellegrino apre le porte dello stabilimento agli studentiSanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, celebra la giornata nazionale del Made in Italy,... Scuola-lavoro, la Guardia Costiera apre le porte del Forte Michelangelo agli studenti di CivitavecchiaCivitavecchia, 10 febbraio 2026 – Ieri 24 studenti del 4° anno dell’IISS “Stendhal – Calamatta” indirizzo nautico hanno varcato i cancelli della...