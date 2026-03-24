Incidente sul lavoro alla Bernardi Impianti Lungavilla | operaio di 40 anni ferito a un braccio

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi presso l’azienda Bernardi Impianti a Lungavilla, in provincia di Pavia. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito al braccio sinistro e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita, ma ha riportato ferite di grave entità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Lungavilla (Pavia), 24 marzo 2026 – Non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi conseguenze al braccio sinistro. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito mentre era al lavoro al tornio, poco prima delle 12 di oggi, martedì 24 marzo. L'incidente sul lavoro è successo alla Bernardi Impianti a Lungavilla, azienda specializzata nella costruzione di impianti per la produzione di asfalto. Dalla stessa ditta è subito scattata l'immediata richiesta di soccorso e sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sia l'ambulanza che l'auto medica e pure l'elisoccorso fatto decollare da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro alla Bernardi Impianti Lungavilla: operaio di 40 anni ferito a un braccio Articoli correlati Ceramica Panaria, Incidente sul Lavoro: Operaio Ferito al Braccio, Indagini sulla Sicurezza in Corso.Un operaio di 32 anni è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo un incidente sul lavoro presso la ceramica Panaria a... Palermo, incidente sul lavoro a Brancaccio: muore un operaio di 40 anniNon gli ha lasciato scampo la caduta dall’impalcatura sulla quale stava lavorando.