Gatto infetta un uomo con l'influenza aviaria H5N1 a rischio pandemia | primo caso confermato dai CDC
I Centers for Disease Control and Prevention hanno confermato il primo caso di trasmissione dell’influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano. Secondo le autorità sanitarie, il contagio è avvenuto in circostanze che coinvolgono un animale domestico infetto. La notizia rappresenta un passo importante nel monitoraggio di possibili trasmissioni del virus tra animali e persone. Le autorità continuano a seguire attentamente la situazione.
I CDC hanno confermato il primo caso di trasmissione dell'influenza aviaria A (H5N1) da un gatto domestico a un uomo. Si sospettava da tempo che potesse avvenire il contagio dai felini infetti. Il patogeno è considerato a rischio per una possibile, futura pandemia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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