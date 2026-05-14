Gatto infetta un uomo con l'influenza aviaria H5N1 a rischio pandemia | primo caso confermato dai CDC

I Centers for Disease Control and Prevention hanno confermato il primo caso di trasmissione dell’influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano. Secondo le autorità sanitarie, il contagio è avvenuto in circostanze che coinvolgono un animale domestico infetto. La notizia rappresenta un passo importante nel monitoraggio di possibili trasmissioni del virus tra animali e persone. Le autorità continuano a seguire attentamente la situazione.

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