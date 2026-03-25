Influenza aviaria identificato caso in Lombardia | è il primo umano in Europa | Centro referenza aviaria | Non c' è stata diffusione uomo-uomo

È stato confermato il primo caso di influenza aviaria in un essere umano in Europa, in Lombardia. Il paziente, considerato fragile, ha contratto l’infezione senza che ci siano prove di trasmissione da uomo a uomo. Un centro di riferimento per l’aviaria ha comunicato che non si sono verificati altri casi simili e che al momento non ci sono segnali di diffusione tra persone.

Il paziente, descritto come una persona fragile, avrebbe contratto l'infezione. Altri casi in Toscana: mille volatili soppressi ai Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa | Centro referenza aviaria: "Non c'è stata diffusione uomo-uomo" Articoli correlati Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaL'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. Leggi anche: Influenza aviaria H9N2 in Lombardia, identificato un caso: è il primo in Europa, quali sono i sintomi Una selezione di notizie su Influenza aviaria Temi più discussi: Aviaria, individuato in Lombardia il primo caso europeo; Aviaria, in Lombardia primo caso umano di A H9N2 rilevato in Europa; Influenza aviaria, Ecdc: il virus si adatta e impara a eludere le difese immunitarie; La questura coordina controlli straordinari nelle aree più calde. Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali - Focus.itIdentificato in Lombardia il primo caso umano in Europa di influenza aviaria H9N2. Ecco cosa sappiamo su rischi, sorveglianza e sicurezza alimentare secondo gli esperti. focus.it In Lombardia è stato identificato il primo caso di influenza aviaria in Europa, le rassicurazioni dell'Istituto superiore di sanitàL'iss ribadisce che non c'è nessuna conferma della possibilità di una trasmissione da uomo a uomo dei virus aviari ... wired.it C’è il primo caso umano di influenza #aviaria H9N2 in Europa. Il contagio è stato rilevato in Lombardia e riporta sotto i riflettori il legame tra salute umana e allevamenti intensivi. A comunicarlo è il Ministero della Salute, che conferma che l’infezione è stata con - facebook.com facebook Il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità in un uomo in Lombardia è "il primo caso di influenza aviaria umano mai diagnosticato in Italia. Lo afferma all'ANSA l'epidemiologo Gianni Rezza #ANSA x.com