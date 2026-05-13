Infettivologa Castagna | PrEP cabotegravir riduce le nuove infezioni da Hiv

L'infettivologa ha annunciato che la PrEP a lunga durata con cabotegravir è stata inserita nel sistema di rimborsabilità, consentendo un accesso più ampio. Questa terapia viene utilizzata per prevenire le infezioni da HIV e rappresenta una novità rispetto alle modalità di somministrazione tradizionali. La decisione riguarda un farmaco che si somministra con iniezioni periodiche e che, secondo studi, contribuisce a ridurre il numero di nuove infezioni.

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