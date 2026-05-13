Infettivologa Castagna | PrEP cabotegravir riduce le nuove infezioni da Hiv
L'infettivologa ha annunciato che la PrEP a lunga durata con cabotegravir è stata inserita nel sistema di rimborsabilità, consentendo un accesso più ampio. Questa terapia viene utilizzata per prevenire le infezioni da HIV e rappresenta una novità rispetto alle modalità di somministrazione tradizionali. La decisione riguarda un farmaco che si somministra con iniezioni periodiche e che, secondo studi, contribuisce a ridurre il numero di nuove infezioni.
(Adnkronos) – “La PrEP long acting con cabotegravir ha finalmente ottenuto la rimborsabilità. Ora possiamo offrire gratuitamente alle persone negative, ma ad alto rischio di contrarre l'infezione da Hiv, questo strumento che ha dimostrato, in fase registrativa, di ridurre drasticamente il rischio di nuove infezioni”. Così Antonella Castagna, direttore di Malattie infettive dell’Irccs ospedale San Raffaele e professoressa di Malattie infettive all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenendo all’incontro ‘Oltre la cronicità del quotidiano’, organizzato oggi a Milano da ViiV Healthcare in occasione dell'arrivo di...🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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