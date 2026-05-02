A partire da maggio e fino a dicembre, diversi comuni della provincia di Bergamo ospiteranno un festival dedicato alla pace. Si tratta di un evento itinerante che prevede incontri e iniziative in varie località, con l’obiettivo di promuovere la convivenza tra le comunità. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse location, trasformando i luoghi partecipanti in spazi di confronto e dialogo tra cittadini.

?? Cosa scoprirai Quali comuni bergamaschi ospiteranno gli incontri tra maggio e dicembre? Come trasformeranno i comuni della provincia in laboratori di convivenza? Chi guiderà le marce e le attività nelle diverse tappe? Perché gli amministratori locali hanno scelto di rifiutare la normalizzazione della violenza??? In Breve Inizio a Nembro l'8 maggio con incontri su Gaza e convivenza sociale. Festa della Pace a Bergamo il 17 maggio per studenti delle medie. Bonate Sopra ospita temi multicult .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo e provincia: parte il festival itinerante per la pace

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