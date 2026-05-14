Durante l’ultima gara di IndyCar, il pilota ha ricevuto fischi dai tifosi presenti in tribuna. In risposta, ha dichiarato di apprezzare il calore dimostrato dal pubblico, aggiungendo di trovare interessante questa reazione. La tensione tra il pubblico e il pilota si è manifestata attraverso questi fischi coordinati, anche se i motivi specifici di questa reazione non sono stati chiariti.

? Domande chiave Perché i tifosi hanno iniziato a fischiarlo in modo coordinato?. Come ha reagito Palou alla tensione scoppiata tra le tribune?. Quale vantaggio tecnico ha ipotizzato Kyle Kirkwood sulla scuderia Ganassi?. Cosa cambierà il nuovo regolamento sull'uso del push-to-pass in gara?.? In Breve Palou vanta 22 vittorie totali dal suo arrivo nel team Chip Ganassi Racing nel 2021.. Kyle Kirkwood di Andretti Global ha contestato il vantaggio tecnico del sistema push-to-pass.. Nuove norme IndyCar permettono l'uso del boost anche durante le ripartenze dopo Long Beach.. Pato O'Ward della Arrow McLaren ha avuto scambi accesi con lo spagnolo in conferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IndyCar, Palou risponde ai fischi: “Mi piace ricevere calore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: IndyCar, Newgarden torna e vince a Phoenix. Out Palou

IndyCar, Kirkwood scavalca Palou e trionfa ad ArlingtonKyle Kirkwood scavalca Alex Palou nel finale e vince di forza la prima edizione del GP di Arlington, terzo round della NTT IndyCar Series 2026.

Il catalano è il più rapido dopo le prime libere in vista della 500 Miglia. Bene anche Armstrong e DalyIl catalano precede Armstrong e Daly. I più veloci senza scia sono invece Kirkwood e Power. Appuntamento oggi alle 18 per la seconda sessione. formulacritica.it

IndyCar, Lundgaard batte Malukas con gran sorpassoChristian Lundgaard vince un pazzo GP di Indianapolis della IndyCar, battendo David Malukas grazie ad un sorpasso strepitoso. Palou e Kirkwood presi in contropiede dalla direzione gara. Lo spagnolo re ... sport.sky.it