indycar newgarden torna e vince a phoenix out palou

Josef Newgarden torna a vincere a Phoenix nella NTT IndyCar Series, ottenendo il suo 33° successo in carriera. L'americano, già vincitore nel 2018 in Arizona, si impone nel primo evento su ovale della stagione con la vettura #2 di Penske, superando negli ultimi giri l’auto #27 di Kyle Kirkwood. Out dall’evento Palou, che non ha preso parte alla gara.

Josef Newgarden torna a vincere a Phoenix nella NTT IndyCar Series. L’americano, a segno in Arizona nel 2018, svetta nel primo evento su ovale della stagione, il #2 di Penske ottiene il 33mo acuto in carriera scavalcando nei giri finali l’auto #27 di Kyle Kirwkood. Il due volte vincitore della Indy500 diventa anche il nuovo leader del campionato grazie al clamoroso ritiro di Alex Palou. David Malukas e Josef Newgarden hanno gestito la prima parte dell’evento, le due auto del Team Penske hanno aperto le danze nel deserto di Avondale. Dopo una breve caution, segnata da un testacoda per Dennis Hauger (Dale Coyne Racing #19), le due Chevy del ‘Capitano’ hanno continuato a controllare la manifestazione con un solido margine nei confronti di Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing #20). 🔗 Leggi su Oasport.it

