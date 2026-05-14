Due capi di stato si sono incontrati in un meeting ufficiale, durante il quale hanno parlato di relazioni tra i loro paesi e della situazione internazionale. L’evento si è svolto in un’atmosfera che ha mostrato sorrisi e dichiarazioni positive, mentre al centro dei discorsi si è trovata la questione di Taiwan. I leader hanno anche discusso di altri temi legati alla cooperazione tra le due nazioni, sottolineando l’importanza di mantenere rapporti stabili per l’equilibrio globale.

Da parte sua, Trump ha ricambiato i toni concilianti, definendo Xi“un grande leader” e “un amico”, e assicurando che le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno“migliori che mai”. Nel suo intervento ha ricordato che i due popoli condividono valori come illavoro, il coraggio, il successo e l’amore per la famiglia e per la patria, e che insieme possono costruire “un futuro di maggiore prosperità cooperazione, felicità e pace per i nostri figli, per questa regione e per il mondo“. Dietro l’atmosfera di cordialità, si nascondono tuttavia nodimolto spinosie difficili da risolvere. Il presidente cinese ha infatti aperto il vertice con l’omologo statunitense con unduro avvertimento su Taiwan, questione oltremodo delicata nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Incontro Trump-Xi: il nodo Taiwan dietro i sorrisi di facciata

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