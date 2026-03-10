A Palermo un incontro su Carlo Acutis il santo del digitale | valori e responsabilità nell’era dei social

Lunedì 30 marzo 2026, alle 8.30, presso l’Istituto Marcellino Corradini di Palermo, si svolgerà un incontro dedicato a Carlo Acutis, il giovane santo noto per il suo impegno nel mondo digitale. L’evento si concentrerà sui valori e le responsabilità legate all’utilizzo dei social media e delle nuove tecnologie, coinvolgendo studenti e adulti interessati a riflettere su questi temi.

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 8.30, presso l’Istituto Marcellino Corradini di Palermo, si terrà un incontro formativo dedicato alla figura del giovane santo Carlo Acutis, testimone di fede e modello di responsabilità nell’era digitale. A guidare l’incontro sarà il giornalista Davide Romano, che accompagnerà gli studenti in un percorso di riflessione a partire dalla visione di un documentario dedicato alla figura del giovane definito da molti “il santo del web”. “Carlo Acutis dimostra che la santità non è qualcosa di lontano o astratto – afferma Davide Romano – ma può nascere nella vita quotidiana di un ragazzo del nostro tempo. La sua testimonianza ci ricorda che anche internet e i social possono diventare strumenti di bene, di verità e di servizio agli altri”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

