Dopo la visita a Pompei il Papa a Napoli | il sangue di San Gennaro e l' incontro con la mamma del piccolo Domenico

Dopo la visita a Pompei, il Papa si è spostato a Napoli, dove ha assistito alla tradizionale cerimonia del sangue di San Gennaro. La giornata ha visto anche un incontro con la madre del bambino Domenico. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e il divieto di transito nella zona centrale, in particolare in piazza Plebiscito, per permettere il passaggio della papamobile. La città si è preparata all’evento con misure di sicurezza e ordine pubblico.

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Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale, che si concentrerà in dieci ore, di Papa Leone XVI. Al mattino a Pompei si è tenuta la Santa Messa e la Supplica alla Madonna, presiedute dal Santo Padre. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito uno speciale dispositivo di traffico, con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate, inoltre, le corse dei mezzi pubblici rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte. In piazza del Plebiscito il momento clou della visita partenopea di Leone XVI: l'incontro con i fedeli arrivati da parrocchie, movimenti ecclesiali e associazioni di tutta l'Arcidiocesi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dopo la visita a Pompei il Papa a Napoli: il sangue di San Gennaro e l'incontro con la mamma del piccolo Domenico Notizie correlate Il Papa a Napoli, domani al Duomo l’incontro con la madre del piccolo DomenicoTaglio ai fondi CAF, Vincenzo Caniglia (Silced): Schiaffo ai lavoratori e ai cittadini. Papa Leone a Napoli, domani l'incontro con la mamma di Domenico CaliendoIncontrerà il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: San Gennaro ha fatto il miracolo: si ripete il prodigio della liquefazione del sangue; San Gennaro, si ripete il miracolo di maggio: Napoli città di pace; Il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21 sabato 2 maggio. Dirette no stop per le visite di Papa Leone XIV in Campania; Il miracolo di San Gennaro, in diretta su Canale 21. Si è sciolto il sangue di San Gennaro poco prima che Papa Leone XIV arrivasse al Duomo di NapoliIl sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro ... fanpage.it San Gennaro e il miracolo di maggio per la paceIl miracolo di San Gennaro a maggio si ripete a Santa Chiara. Il cardinale Battaglia lancia un appello per la pace. stylo24.it ULTIM’ORA Il sangue di San Gennaro si è sciolto in occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli: https://fanpa.ge/1eUKj - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Napoli Carissimi fratelli e sorelle, conosco lo speciale legame che vi unisce al vostro Patrono San Gennaro; ma la Grazia di Dio è stata con voi così generosa che ha suscitato tante altre figure di Santi e Sante nel corso della vostr x.com