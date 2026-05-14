Incontriamo gli autori | Roberto Tagliavia presenta I mandarini di Ciaculli al Circolo Tennis Palermo

Giovedì 21 maggio alle 18 si terrà un incontro presso il Circolo Tennis Palermo con l’autore Roberto Tagliavia, che presenterà il suo libro “I mandarini di Ciaculli”. L’evento prevede una discussione sul testo e si svolge in una sede dedicata agli appassionati di sport e cultura. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

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