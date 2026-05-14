Incontriamo gli autori | Roberto Tagliavia presenta I mandarini di Ciaculli al Circolo Tennis Palermo
Giovedì 21 maggio alle 18 si terrà un incontro presso il Circolo Tennis Palermo con l’autore Roberto Tagliavia, che presenterà il suo libro “I mandarini di Ciaculli”. L’evento prevede una discussione sul testo e si svolge in una sede dedicata agli appassionati di sport e cultura. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.
Giovedì 21 maggio, alle ore 18 ,al Circolo Tennis Palermo, incontro con Roberto Tagliavia, autore del libro “I mandarini di Ciaculli”. Una saga familiare nella Sicilia del dopoguerra, un romanzo in cui, per la prima volta, viene raccontata un’epopea civile dimenticata del secondo dopoguerra.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta "Umberto"Martedì 21 aprile, alle ore 18, al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta il suo libro “Umberto”.
"Tennis&Finanza", Alberto Zaffignani presenta il suo libro al Circolo dell’UnioneMercoledi 15 aprile alle ore 18 il Circolo dell'Unione avrà il piacere di ospitare Alberto Zaffignani, autore di un libro per chi ama il tennis, per...