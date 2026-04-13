Al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta Umberto
Martedì 21 aprile alle 18, al Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione del libro
Martedì 21 aprile, alle ore 18, al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta il suo libro “Umberto”. L'opera è un omaggio del giornalista e scrittore alla figura di Umberto Eco, a dieci anni dalla sua morte. .🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino, mostra retrospettiva dedicata a Vinicio De Stefano al Circolo della StampaL’esposizione, in programma fino al 4 aprile, propone un omaggio alla carriera dell’artista originario di Montella, noto per una produzione legata al...
Al Circolo della Stampa di Avellino la “Mostra Solidale” di BabbaalrumE' tuttora in corso la “Mostra Solidale” dell'associazione BABBAALRUM nel prestigioso Circolo della Stampa di Avellino (dal 3 al 20 Marzo).