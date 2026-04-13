Al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta Umberto

Da avellinotoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile alle 18, al Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione del libro

Martedì 21 aprile, alle ore 18, al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta il suo libro “Umberto”. L'opera è un omaggio del giornalista e scrittore alla figura di Umberto Eco, a dieci anni dalla sua morte. .🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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