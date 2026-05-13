Festa nel segno dell’inclusione con gli Ugualmente artisti

Venerdì al San Luigi di Binasco si svolgerà una serata con gli “Ugualmente Artisti” di Buccinasco, che già lo scorso anno hanno coinvolto il pubblico in una festa danzante dedicata all’inclusione. La manifestazione prevede un momento di spettacolo e musica, con l’obiettivo di creare un’occasione di aggregazione e divertimento tra i partecipanti. La serata è organizzata nel segno della solidarietà e della valorizzazione delle diversità.

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È in programma per venerdì, al San Luigi di Binasco, una nuova travolgente serata con gli “Ugualmente Artisti” di Buccinasco, che già lo scorso anno hanno saputo coinvolgere l’intero pubblico in sala in una festa danzante all’insegna dell’ inclusione e della simpatia. L’ inclusione è infatti il fine ultimo dell’associazione, nata dieci anni fa presso la scuola di danza Studio Danza e Oltre di Buccinasco, con l’obiettivo di coinvolgere persone con disabilità in attività teatrali e artistiche. Un’opportunità di crescita che, senza limitarsi alla sola terapia, promuove nei partecipanti autonomia e integrazione attraverso l’amicizia e il divertimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa nel segno dell’inclusione con gli “Ugualmente artisti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Porte aperte" in Comune, l'evento con la 'Casa del Sole' nel segno dell'inclusioneUn’iniziativa che conferma la volontà dell’amministrazione di costruire una comunità sempre più accogliente, solidale e attenta ai bisogni di tutti. Leggi anche: Giornata nel segno dell’inclusione. I ragazzi Down scendono in campo Argomenti più discussi: FESTA AL SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE NEL SEGNO DELL’OTTOCENTENARIO FRANCESCANO; Diocesi: Cerreto, il MusicLab alla Festa regionale dell’Acr nel segno dell’inclusione; Festa nel segno dell’inclusione con gli Ugualmente artisti; AGGIORNATA - Sant’Ambrogio in festa nel segno di Fabio Picchi: al centro dell'edizione 2026 il tema delle relazioni. 14 maggio · Giro d'Italia, tappa Paestum > Napoli. A San Vitaliano: campanile in tufo di 37 metri costruito nel 1874 da Padre Mariano Spiezia, frate francescano del paese. Cupoletta in maioliche, tre campane, da oltre 150 anni segno distintivo dell'agro nolan x.com Therapeutin non risponde più, esagero io o è un brutto segno? reddit Nel Segno del Giglio 2026 alla Reggia di ColornoDal 24 al 26 aprile il parco della Reggia di Colorno ospita la XXXI edizione della mostra mercato Nel Segno del Giglio 2026, con circa 160 espositori e un ... villegiardini.it