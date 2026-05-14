Incidenza delle imprese artigiane | la Camera di Commercio di Bergamo è prima in Italia

La Camera di Commercio di Bergamo si posiziona al primo posto in Italia per l’incidenza delle imprese artigiane. Quest’anno, il Registro delle imprese, che ha compiuto trent’anni, celebra anche il suo ruolo come una delle banche dati pubbliche più complete e aggiornate nel settore economico. Dal suo avvio, ha visto un passaggio dall’archivio cartaceo a un’infrastruttura digitale nazionale, consolidando la propria presenza nel panorama della gestione delle informazioni aziendali.

Da archivio cartaceo a infrastruttura digitale nazionale: il Registro delle imprese quest’anno compie trent’anni e rappresenta una delle banche dati economiche pubbliche più avanzate del Paese. Previsto dal Codice Civile già nel 1942 e pienamente attuato con la riforma delle Camere di commercio nel 1996, il Registro delle imprese ha rivoluzionato il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, accompagnando la progressiva digitalizzazione dei servizi e garantendo trasparenza, certezza giuridica e affidabilità al sistema economico. Gestito dalle Camere di commercio attraverso l’infrastruttura tecnologica realizzata da InfoCamere, società informatica delle Camere di commercio italiane, il Registro delle imprese costituisce oggi l’anagrafe nazionale delle imprese italiane e un presidio fondamentale di legalità economica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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