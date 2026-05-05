La Camera di Commercio di Bergamo ha annunciato un finanziamento di 8 milioni di euro destinati alle imprese, con un avanzo di 3,4 milioni di euro. Tra le iniziative previste, ci sono 2 milioni di euro destinati alla formazione aziendale. Inoltre, si registra una diminuzione delle imprese individuali a vantaggio delle società, secondo i dati più recenti.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 2 milioni destinati alla formazione aziendale?. Perché le imprese individuali bergamasche stanno diminuendo a favore delle società?. Chi sono i nuovi protagonisti che guidano la crescita del tessuto produttivo?. Come influirà l'ampliamento del polo fieristico sul mercato internazionale locale?.? In Breve Oltre 2 milioni di euro destinati a formazione e assistenza tecnica alle imprese.. Servizi digitali per l'estero in crescita del 48% rispetto all'anno precedente.. Piano di ampliamento del polo fieristico presentato a Regione Lombardia in marzo.. 90.766 imprese totali registrate con 82.803 unità attive in provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, Camera di Commercio: 8 milioni per le imprese e 3,4 di avanzo

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