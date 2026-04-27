Olbia | la Camera di Commercio scommette sul futuro delle imprese

La Camera di Commercio di Sassari ha aperto una nuova sede a Olbia, situata in via Nanni. L’inaugurazione si è svolta di recente e rappresenta un nuovo punto di riferimento per le imprese locali. La struttura è destinata a fornire servizi e supporto alle aziende che operano nel territorio. L’apertura è stata annunciata ufficialmente attraverso comunicati ufficiali e confermata da un evento pubblico.

? Cosa sapere La Camera di Commercio di Sassari inaugura la nuova sede territoriale in via Nanni a Olbia.. Il presidio punta a supportare le imprese galluresi su transizione digitale e attività export.. Questa mattina, in via Nanni 43 a Olbia, la Camera di Commercio di Sassari ha inaugurato ufficialmente la sua nuova sede territoriale per potenziare i servizi alle imprese della Gallura. L’apertura degli uffici segna un passaggio decisivo per il tessuto produttivo locale. La nuova struttura non nasce come un semplice ufficio amministrativo, ma come un centro operativo volto a offrire supporto concreto alle attività economiche del territorio....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia: la Camera di Commercio scommette sul futuro delle imprese Notizie correlate Leggi anche: La Camera di commercio investe. Manovra da nove milioni per il futuro delle imprese Comunicato Stampa: Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia realeAd aprire la cerimonia è stato il La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese storiche, realtà attive da almeno 25 o 50 anni, che rappresentano la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Turismo UNESCO, verso la fiera di Olbia: domande entro il 27 aprile; Volo Olbia New York, la Sardegna sui ledwall di Times Square; Camera di Commercio Nord Sardegna, il Premio Enoletterario celebra 10 anni al Vinitaly e traccia nuovi sentieri narrativi; Cagliari, il Consiglio comunale si interroga sul futuro dell'aeroporto e rottamazione quinquies. Olbia, la Camera di Commercio rafforza la sua presenza in Gallura: inaugurata la nuova sedeOlbia. La Camera di commercio rafforza la sua presenza in Gallura: oggi è stata inaugurata la nuova casa delle imprese. È avvenuta questa mattina l'inaugurazione ufficiale nei locali di via Nanni,la ... olbia.it Spazi, servizi e innovazione: la Camera di Commercio si rafforza a OlbiaInaugurata stamani la nuova sede ... msn.com CAREER DAY – FIERA DEL LAVORO. LA CAMERA DI COMMERCIO INCONTRA GLI STUDENTI PER L’ORIENTAMENTO AL FUTURO La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia parteciperà al “Career Day – Fiera del Lavoro”, iniziativa - facebook.com facebook #RassegnaLombardiaPoint #Internazionalizzazione Webinar formativi, con #UnioncamereLombardia e @RegLombardia FOCUS ARREDAMENTO: Classificazione doganale e made in 15 aprile, dalle ore 10 alle 12 Info e iscrizioni bs.camcom.it/inte x.com