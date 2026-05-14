Incidente stradale davanti al distributore Vega sulla Statale 32 | tre feriti

Da novaratoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì 14 maggio, un incidente stradale si è verificato tra due veicoli lungo la Statale 32, nei pressi di un distributore di carburante. Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto. La collisione è avvenuta tra i comuni di Castelletto e Borgo Ticino, causando disagi al traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

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Tre persone sono rimaste in un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, sulla Statale 32 tra i comuni di Castelletto e Borgo Ticino.Lo schianto davanti al VegaÉ successo poco dopo le 8 di fronte al distributore Vega lungo la Statale Ticinese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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