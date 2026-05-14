Incidente stradale davanti al distributore Vega sulla Statale 32 | tre feriti

Nella mattinata di giovedì 14 maggio, un incidente stradale si è verificato tra due veicoli lungo la Statale 32, nei pressi di un distributore di carburante. Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto. La collisione è avvenuta tra i comuni di Castelletto e Borgo Ticino, causando disagi al traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

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