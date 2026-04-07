Incidente mortale A14 oggi a San Severo | un morto e un ferito nello schianto La vittima è originaria della provincia di Lecce

Oggi sulla A14, nel tratto di San Severo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto almeno due veicoli. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, una delle quali ha perso la vita. La vittima è originaria della provincia di Lecce. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

È di un morto e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, lungo l'autostrada A14 A San Severo nel tratto foggiano. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una vettura che procedeva in direzione Bari ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L'auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale, ha sbandato violentemente finendo la sua corsa contro il guardrail. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo all’uomo alla guida, un 69enne originario della provincia di Lecce, deceduto sul colpo. Accanto a lui viaggiava una donna di 56 anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente mortale A14 oggi a San Severo: un morto e un ferito nello schianto. La vittima è originaria della provincia di Lecce Grave incidente in A14: auto contro la 'cuspide' della deviazione autostradale, un morto e un feritoE' successo intorno alle 7 di oggi, martedì 7 aprile, al casello di San Severo (direzione sud). Leggi anche: Schianto mortale a Bogogno: è Salvatore De Filippo la vittima dell'incidente Argomenti più discussi: Grave incidente in A14: auto contro la 'cuspide' della deviazione autostradale, un morto e un ferito; A14, niente chiusura tra San Severo e Foggia. Incidente mortale in autostrada nel Foggiano, un morto ed un feritoTragedia sulla A14 nel Foggiano, auto contro il guardrail: morto un 69enne di Lecce. Ferita la donna che viaggiava con lui, trasportata all'ospedale di San Severo ... trmtv.it Tragico incidente sull’A14: un morto e una ferita in area casello di San SeveroTragico incidente sull’A14: un morto e una ferita nei pressi del casello di San Severo Grave incidente stradale questa mattina, martedì 7 aprile, lungo l’autostrada A14, nei pressi del casello di San ... statoquotidiano.it Tragico incidente stradale questa mattina, poco dopo l’alba, sull’autostrada A14 nei pressi dello svincolo di San Severo, in direzione sud. Una vettura, con a bordo una coppia di coniugi, è rimasta coinvolta in un violento impatto. - facebook.com facebook Franco Nero, il grande attore originario di San Severo ( #Foggia ): "Non dormo pensando ai bambini che muoiono nelle guerre, ultimamente a #Gaza ". #GazaGenocide . x.com