Incidente in via Litta Modignani | 17enne in monopattino travolto da un’auto

Un giovane di 17 anni è stato coinvolto in un incidente in via Alessandro Litta Modignani, dove stava usando un monopattino elettrico. Durante il tragitto, è stato investito da un'auto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure. La situazione del ragazzo non è ancora nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un ragazzino di 17 anni è stato travolto da un'auto in via Alessandro Litta Modignani mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto giovedì intorno alle 8.15, all'altezza del civico 50, nel quartiere Affori, zona Nord di Milano.L'impatto è avvenuto nei pressi di un.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente all'autodromo: cronometrista travolto da un'auto in competizioneUn incidente ha segnato la manifestazione Rally show in corso all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Leggi anche: Drammatico incidente: ciclista travolto e ucciso da un'auto Incidente in via Litta Modignani: 17enne in monopattino travolto da un’autoUn ragazzino di 17 anni è stato travolto da un'auto in via Alessandro Litta Modignani mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto giovedì intorno alle 8.15, all'altezz ... milanotoday.it Incidente in monopattino, ferito un 17enneUn diciasettenne è rimasto coinvolto in un incidente mentre guidava un monopattino elettrico a Milano. Il giovane è ... msn.com