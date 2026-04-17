Incidente diciassettenne ferito | il suo scooter si incastra sotto un camioncino

Un incidente si è verificato oggi a Greve in Chianti, coinvolgendo uno scooter e un camion di un'impresa edile. Un ragazzo di diciassette anni è rimasto ferito dopo che il suo scooter si è incastrato sotto il veicolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Greve in Chianti (Firenze), 17 aprile 2026 – Incidente tra uno scooter e un camion di una impresa edile. E’ successo intorno alle 16 di venerdì 17 aprile lungo la SR22 a poche centinaia di metri dall’ingresso di Greve in Chianti. A bordo dello scooter un 17enne che ha impattato con lo scooter che si è incastrato sotto il camioncino. Il giovane nell’impatto è stato sbalzato sul ciglio di una strada sterrata con vari graffi e un forte dolore a una gamba, ma il caso indossato gli ha salvato la vita. Subito gli operai a bordo del camioncino, così come un passante in moto, hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza dell’associazione volontariato di Greve in Chianti con i volontari e l’auto di emergenza sanitaria con il medico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente, diciassettenne ferito: il suo scooter si incastra sotto un camioncino Cameroon: The Last Drivers of the Jungle | Deadliest Journeys Notizie correlate Leggi anche: Incidente su viale Trieste alla Quercia: auto si incastra sul marciapiede, un ferito e traffico in tilt Incidente a Terlizzi, si scontra con un cavallo mentre va a scuola in scooter: 18enne gravemente feritoUn 18enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un cavallo a Terlizzi, il ragazzo era in sella al suo scooter. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video; Scooter contro due auto nel Messinese, ferito 17enne: indagini in corso; Morto il 17enne ferito nell’incidente di Pasquetta: aperta un’inchiesta sulla morte; Incidente in moto a Barletta, morte cerebrale per 16enne ricoverato al Policlinico di Bari. Incidente a Mili, scontro tra moto e due auto. Diciassettenne in prognosi riservataGrave incidente stradale questa mattina nella zona di Mili, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto una moto ... 98zero.com Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/VideoL’incidente a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’investimento dei tre ciclisti che giovedì 9 aprile ha causato al morte del 34enne Flavio Leoni. ecodibergamo.it Incidente stasera a Giubiasco, in via Morobbia. Un'auto ha sfondato una ringhiera, rimanendo a metà sospesa nel vuoto. Sul posto polizia e pompieri. Guarda le immagini - facebook.com facebook Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica #manninger x.com