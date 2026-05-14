Incidente e paura a Loranzé | camion si schianta contro la cancellata di una casa e rovescia un escavatore nel cortile
Un incidente si è verificato questa mattina a Loranzé, quando un camion è uscito di strada lungo la provinciale 222. Il veicolo ha colpito la cancellata di una casa, danneggiandola, e ha causato il ribaltamento di un escavatore che si trovava nel cortile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. Non si registrano feriti gravi, ma la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.
Un camion è uscito di strada andando a schiantarsi contro la recinzione di una villetta nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 maggio 2026, mentre percorreva la provinciale 222 a Loranzé. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo pesante, di proprietà di una ditta, ha perso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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