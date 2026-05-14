Incidente d’auto terribile Forbidden fruit la trappola di Sahika va a segno

Da caffeinamagazine.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate della serie televisiva Forbidden Fruit, si svolgeranno eventi che coinvolgono un incidente d’auto. La scena si concentra su Sahika, che continuerà a mettere in atto le sue strategie per ostacolare Ender. La narrazione si concentrerà sulle azioni dei personaggi e sugli sviluppi legati alla rivalità tra Sahika ed Ender.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la tensione tornerà a salire attorno a Sahika, sempre più determinata a non lasciare campo libero a Ender. Le anticipazioni turche della soap di Canale 5 annunciano infatti un nuovo piano destinato a trasformarsi in un boomerang pericolosissimo, con conseguenze che potrebbero cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Tutto partirà dalla serenità ritrovata tra Ender e Kaya. Sahika, incapace di sopportare quel riavvicinamento, inizierà a osservare la rivale con crescente fastidio. La felicità della cognata diventerà per lei una provocazione insopportabile, al punto da spingerla a organizzare una trappola studiata nei dettagli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Forbidden fruit, spoiler 13 aprile 2026: Ender e Yildiz tendono una trappola a Sahika ma…Va in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden Fruit, Sahika va via: che fine fa. Ecco quando e come tornaSahika ormai è un volto protagonista delle puntate di Forbidden Fruit, con le anticipazioni turche che segnalano sempre più colpi di scena che la...

Temi più discussi: Terribile tragedia nella notte: auto fuori strada precipita per 200 metri in un pendio, morta una 29enne; Chiusi i processi per la morte della ragazza nel terribile incidente: paga soltanto il fidanzato, assolto l'altro conducente; Andrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’auto; Due studentesse di 23 e 26 anni morte in un terribile incidente stradale: la loro Clio in testacoda, poi distrutta contro un platano.

incidente d auto terribileTerribile incidente d'auto con ribaltamento sul raccordo Torino-Caselle: sei persone ferite portate in ospedaleUn brutto incidente si è verificato nella prima serata di sabato, 2 maggio, sul raccordo Torino-Caselle in direzione di quest'ultima, poco dopo l'uscita per imboccare la tangenziale. Non è chiara la d ... torinotoday.it

incidente d auto terribileAndrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’autoCalenzano, ancora sangue sulla provinciale Barberinese. Il giovane è stato sbalzato per molti metri, sotto choc la donna alla guida dell’auto ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web