Forbidden Fruit Sahika va via | che fine fa Ecco quando e come torna

Da latuafonte.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sahika, uno dei personaggi principali di Forbidden Fruit, ha lasciato temporaneamente la serie. Le anticipazioni turche indicano che potrebbero esserci sviluppi sulla sua presenza futura, con possibili ritorni e cambiamenti nella trama. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i fan, mentre si attendono ulteriori dettagli sui prossimi episodi e sul suo eventuale reinserimento nella storia.

Sahika ormai è un volto protagonista delle puntate di Forbidden Fruit, con le anticipazioni turche che segnalano sempre più colpi di scena che la riguardano. Nei nuovi episodi, però, la vediamo uscire di scena e scappare dalla Turchia. Infatti, la sorella di Kaya lascia Istanbul. Ma il suo è un addio? Ebbene no. La dark lady torna quasi subito e in modo particolare, nella trama della serie TV turca. Vediamo insieme come. Forbidden Fruit anticipazioni, dov’è Sahika e quando torna a Istanbul. L’alleato misterioso, Na d ir, ordina a Sahika di lasciare Istanbul. Questo perché la sorella di Kaya non è riuscita a portare a termine il suo compito, ovvero quello di sposare Halit. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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