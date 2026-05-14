Incidente alla stazione di Crespellano | ferita una ragazza di 16 anni

Oggi, giovedì 14 maggio, intorno alle 14.20, alla stazione di Crespellano si è verificato un incidente che ha coinvolto una ragazza di 16 anni. La giovane è rimasta ferita durante l’evento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’incidente o sulle condizioni della ragazza. La stazione è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e ricostruzione dei fatti.

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Attorno alle ore 14.20 di oggi, giovedì 14 maggio, si è verificato un incidente alla stazione ferroviaria di Crespellano, in provincia di Bologna. Vittima una ragazza di 16 anni, le cui condizioni sono di media gravità.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayCome riferiscono i vigili del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Incidente alla stazione di Crespellano: grave una ragazza di 16 anni Incidente auto-motorino alla rotonda di valle Faul, ferita una ragazzaIncidente stradale a Viterbo, in via San Paolo, nei pressi della rotonda di Valle Faul. Temi più discussi: Tragedia alla stazione: un ragazzo di 23 anni muore travolto dal treno nel Milanese. Tutte le linee in tilt; Incidente ferroviario a Bosconero: ragazzo investito da un treno, morto. Bloccata la linea Chieri-Rivarolo Canavese; Folgorato in stazione a Bellinzona: identificata la vittima; Acqua e snacks alla scolaresca bloccata sul treno ad Asti mentre servirà il Dna per identificare la vittima. Mette a segno la truffa del finto incidente ma la polizia lo ferma alla stazione di Biella dlvr.it/TSWDhL @LaStampa x.com Incidente in stazione, scivola e il piede si incastra sotto il vagone: grave ragazza di 16 anniPaura a Crespellano, pare che la giovane stesse aspettando un treno lungo il binario. Trasportata al Maggiore in elisoccorso. Ecco cosa è successo ... msn.com Ragazzo di 23 anni muore investito da un treno a Bollate: traffico sospeso tra Milano e SaronnoUn ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Bollate ... fanpage.it