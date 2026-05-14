Incidente alla stazione di Crespellano | ferita una ragazza di 16 anni
Oggi, giovedì 14 maggio, intorno alle 14.20, alla stazione di Crespellano si è verificato un incidente che ha coinvolto una ragazza di 16 anni. La giovane è rimasta ferita durante l’evento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’incidente o sulle condizioni della ragazza. La stazione è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e ricostruzione dei fatti.
Attorno alle ore 14.20 di oggi, giovedì 14 maggio, si è verificato un incidente alla stazione ferroviaria di Crespellano, in provincia di Bologna. Vittima una ragazza di 16 anni, le cui condizioni sono di media gravità.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayCome riferiscono i vigili del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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