Incidente auto-motorino alla rotonda di valle Faul ferita una ragazza

Lunedì 27 aprile, intorno alle 12:30, si è verificato un incidente stradale a Viterbo, nei pressi della rotonda di Valle Faul, in via San Paolo. Un'auto e un motorino si sono scontrati, provocando il ferimento di una ragazza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Incidente stradale a Viterbo, in via San Paolo, nei pressi della rotonda di Valle Faul. Intorno alle 12,30 di lunedì 27 aprile un'auto e un motorino si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.Ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote, una ragazza, rimasta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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