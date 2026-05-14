Incidente a Salerno | coinvolte diverse vetture si indaga

Da salernotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato nella zona orientale di Salerno, coinvolgendo diverse vetture tra via Napodano e via Oreste Petrillo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Brutto incidente nella zona orientale di Salerno: per cause da accertare, due auto si sarebbero scontrate tra via Napodano e via Oreste Petrillo. Una delle due vetture, nell'impatto, sarebbe finita su un altre auto in sosta, danneggiandole. La dinamica è tutta da accertare: sul posto, la Polizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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