Incidente a Salerno | coinvolte diverse vetture si indaga

Un grave incidente si è verificato nella zona orientale di Salerno, coinvolgendo diverse vetture tra via Napodano e via Oreste Petrillo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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