A Milano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto cinque automobili, con un bilancio di un giovane di 21 anni deceduto. La vettura con cui si trovava si è scontrata contro veicoli in sosta. La vittima guidava un’auto di lusso noleggiata, e l’incidente ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine sul luogo. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente stradale nel centro di Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo aver perso il controllo della vettura che stava guidando e che è finita contro diverse auto in sosta. Ferite altre due giovani che si trovavano con lui ma le cui condizioni non destano preoccupazioni. La vittima è stata portata al Policlinico, dove è stata operato d’urgenza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Incidente nel centro di Milano Altro incidente stradale mortale sulle strade delle nostre città. Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29, a Milano, un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto all’alba. Ferite anche due ragazze di 19 e 20 anni che si trovavano con lui sulla vettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente a Milano con 5 auto coinvolte, muore un 21enne che si era schiantato contro le vetture in sosta

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