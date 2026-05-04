Incidente in pieno centro a Salerno auto sbanda e si schianta contro vetture in sosta

La scorsa notte a Salerno un’auto, una Bmw, ha perso il controllo e si è schiantata contro due vetture parcheggiate, una Ford Focus e una Mercedes, nei pressi dell’incrocio tra via Roma e la salita di Piazza Portanova, di fronte a un noto incrocio del centro cittadino. L’incidente ha causato danni alle vetture coinvolte, senza segnalare feriti tra le persone presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Momenti di tensione, la scorsa notte, in pieno centro a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione - un'automobile (Bmw) si è improvvisamente schiantata contro due auto parcheggiate (Ford Focus e Mercedes) nei pressi dell'incrocio tra via Roma e la salita di Piazza Portanova, di fronte alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro due vetture parcheggiate: un ferito Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente in pieno centro a Salerno, auto sbanda e si schianta contro vetture in sosta; Anziana investita in pieno centro ad Avellino; Bologna, viene investita alla fermata del bus e perde una gamba: fa causa a Tper. Testimoni: L'autista aveva gli auricolari; Pedone investito a Cisano, trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Scontro tra ambulanza e auto in centro a BordigheraBordighera. Incidente nella notte nel pieno centro di Bordighera, dove poco dopo le 2.30 si è verificato uno scontro tra un’ambulanza di Matuzia Emergenza e una vettura all’incrocio tra via Vittorio E ... riviera24.it Tragedia in pieno centro: investita da un camion, muore a 46 anniBOLZANO – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 29 aprile 2026 lungo via Vittorio Veneto a Bolzano, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo pe ... nordest24.it «Ora sfreccerai fra le nuvole»: il dolore dei familiari di Giovanni Simonini, morto in un incidente stradale https://www.ladige.it/territori/vallagarina/2026/05/03/ora-sfreccerai-fra-le-nuvole-il-dolore-dei-familiari-di-giovanni-simonini-morto-in-un-incidente-stradale- - facebook.com facebook Incidente in moto in un bosco dell’Aretino, conducente soccorso da vigili del fuoco e Pegaso x.com